Στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες της 38χρονης που σκοτώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου που μας πέρασε, στην έκρηξη έξω από τράπεζα στη Θεσσαλονίκη αλλά και του 36χρονου ενοικιαστή του διαμερίσματος.

Οι δύο τους, σχετίζονται με την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού.

Ο 36χρονος που καταζητείται από τις Αρχές είναι ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο οποίο διέμενε η 38χρονη.

Πρόκειται για τους:

ΠΑΡΑΣΚΕΒΑΪΔΟΥ Σνιζάννα του Βασιλείου και της Ντούσια, γεν. την 21-11-1987 στη Γεωργία (θανούσα) και

ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟ Κωνσταντίνο του Στυλιανού και της Αλεξάνδρας, γεν. την 17-08-1989 στην Αττική.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στον εντοπισμό νέων μαρτύρων, με σκοπό την ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικημάτων που διαπράχθηκαν, την ενδελεχή διερεύνηση της εγκληματικής τους δράσης, καθώς και τη διακρίβωση στοιχείων και άλλων δραστών ή τυχόν άλλων παθόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388328, 2310-388324 και 2310-388318, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας έξι μηνών, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Το χρονικό

Η ισχυρή έκρηξη, που αναστάτωσε τη γειτονιά και προκάλεσε υλικές ζημιές σε γύρω καταστήματα και σπίτια, σημειώθηκε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα έξω από κατάστημα τράπεζας.

Αμέσως στο σημείο έφτασε η αστυνομία όπου και βρήκε τη 39χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο. Αν και αρχικά όλοι νόμιζαν πως η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο ήταν θύμα, στη συνέχεια και έπειτα από έρευνες διαπίστωσαν ότι εκείνη άφησε τον μηχανισμό.

Από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές και μελετάνε λεπτομερώς προκειμένου να καταγράψουν τις κινήσεις της 39χρονης πριν φτάσει στο σημείο της έκρηξης, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα άφησε τον μηχανισμό και στη συνέχεια έφυγε.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε και πάλι, καθώς διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το φιτίλι. Εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε η έκρηξη και η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα.

Αρχικά της έγινε ΚΑΡΠΑ, στη συνέχεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Ωστόσο, λίγο αργότερα κατέληξε.

Αν και οι διωκτικές αρχές στρέφονταν αρχικά στο σενάριο πως η 39χρονη προσπαθούσε να ανατινάξει το ΑΤΜ για να αφαιρέσει κασετίνες με χρήματα, εντούτοις, η ποσότητα του εκρηκτικού υλικού που εντοπίστηκε στον μηχανισμό ήταν τόσο μεγάλη, που δεν δικαιολογεί αυτήν την ενέργεια, λένε.

Πηγή: skai.gr

