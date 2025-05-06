Ο Γιάννης Μπενέτος, τεχνίτης του ξυστού από το Πυργί της Χίου, μιλά με πάθος για τη μοναδική αυτή τέχνη που – όπως λέει – «γεννήθηκε από ανάγκη» και σήμερα εντυπωσιάζει με την αισθητική της δύναμη.

Έχοντας κατοχυρώσει ευρεσιτεχνία για τη μεταφορά των μοτίβων από τους τοίχους στο εργαστήριο, διατηρεί ζωντανή μια παράδοση αιώνων, ενώ παράλληλα άνοιξε έναν νέο δημιουργικό δρόμο μέσα από τη ζωγραφική, μια ενασχόληση που ξεκίνησε όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τον καρκίνο.

Με αξιοθαύμαστη ειλικρίνεια, μας αφηγείται τη μάχη του για τη ζωή και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα στους νέους: να μη σταματούν ποτέ να δημιουργούν, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά

«Στα 57 μου νόσησα με καρκίνο και την περίοδο των χημειοθεραπειών ξεκίνησα κάποια μαθήματα ζωγραφικής. Αποφάσισα να πάω σε κάποια μαθήματα και μου βγήκαν κάποια έργα. Αν θα μου λέγατε τι θα άλλαζα στη ζωή μου, δε θα άλλαζα ούτε αυτό. Με έκανε να νιώσω πόσο τυχερός είμαι, να δω ότι έχω μια υπέροχη οικογένεια και όλα αντιμετωπίζονται αν το θέλουμε».

«Αν μου μένει ένας χρόνος, τι πρότυπο να είμαι, να είμαι στο κρεβάτι και να κλαίω και να λέω ότι είμαι άρρωστος; Ή να ζήσω; Αποφάσισα να ζήσω! Και από τότε έχω τρία εγγόνια, χαίρομαι τη ζωή μου, ζω, δε ζω όπως ζούσα αλλά βρήκα άλλα πράγματα, τη ζωγραφική!».

