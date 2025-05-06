ΟΑΚΑ – Sorbonne Paris Nord: Συνεργασία με έμφαση στην Παιδεία και την Ανάπτυξη του Αθλητισμού

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) ανακοινώνει τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord και το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας (IdEF), εστιάζοντας στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και αθλητισμού και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους νέους.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε ακαδημαϊκά θέματα προς τη Διοίκηση του ΟΑΚΑ, την ενθάρρυνση φοιτητών για πρακτική άσκηση στο ΟΑΚΑ, καθώς και τη διερεύνηση της δημιουργίας Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Αθλητισμού.

Επένδυση στην Παιδεία, Στήριξη των Νέων

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά την πανεπιστημιακή γνώση με την πρακτική εφαρμογή στον αθλητισμό, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες για φοιτητές και νέους επαγγελματίες. Μέσα από την πρακτική άσκηση σε έναν κορυφαίο αθλητικό οργανισμό όπως το ΟΑΚΑ, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές συνθήκες.

Εξειδίκευση στη Διοίκηση Αθλητισμού

Το υπό εξέταση μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Αθλητισμού έχει στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών για επαγγελματικά καταρτισμένα στελέχη στον χώρο του αθλητισμού. Το πρόγραμμα θα εστιάζει σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης οργανισμών, διοργάνωσης εκδηλώσεων και αθλητικής πολιτικής.

Ανάδειξη του ΟΑΚΑ ως Σύγχρονου Κέντρου Εκπαίδευσης και Αθλητικής Δράσης

Μέσα από αυτή τη συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ΟΑΚΑ ενδυναμώνει τον ρόλο του ως χώρος μάθησης, ανάπτυξης και καινοτομίας στον αθλητισμό. Η σύνδεση με την ακαδημαϊκή κοινότητα ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες.

Η νέα αυτή στρατηγική συμμαχία επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΟΑΚΑ να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του αθλητισμού, προσφέροντας στους νέους τα κατάλληλα εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

