Σκάνδαλο σε ΑΕΙ: Συγγενής καθηγητή εξασφάλιζε συμβάσεις για να κάνει μαθήματα επί 18 έτη, χωρίς να έχει αναγνωρισμένο πτυχίο

Μία πολύ σοβαρή υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας έπειτα από καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η καταγγελία αφορά σε ΑΕΙ στη Βόρεια Ελλάδα και σύμφωνα με αυτή, συγγενής καθηγητή φέρεται να εξασφάλιζε συμβάσεις για να κάνει μαθήματα επί 18 χρόνια, χωρίς να έχει αναγνωρισμένο πτυχίο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το συγγενικό πρόσωπο του καθηγητή απασχολήθηκε μη σύννομα στο ΑΕΙ ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2017, καθώς δεν διέθετε αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τίτλο σπουδών ΑΕΙ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας:

Παράνομη απασχόληση με συμβάσεις ανάθεσης διδακτικού και λοιπού έργου σε ΑΕΙ για 18 έτη, χωρίς την κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών, στενού συγγενή καθηγητή/τριας του ΑΕΙ ο/η οποίος/α διατελούσε Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Κατόπιν καταγγελίας, επιθεωρητές Περιφερειακής Υπηρεσίας της Ε.Α.Δ. πραγματοποίησαν έλεγχο, για το χρονικό διάστημα 2005 – 2024, σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Βορείου Ελλάδος, με αντικείμενο τη νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης διδακτικού έργου έκτακτου προσωπικού και απασχόλησης σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του/της ιδιώτη «Κ», στενού συγγενή καθηγητή/τριας του Ιδρύματος που διατέλεσε σε θέσεις ευθύνης αυτού.

Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν, κατά περίπτωση, τα εξής:

Ο/η ιδιώτης «Κ» απασχολήθηκε μη σύννομα στο ΑΕΙ ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2017, καθώς δεν διέθετε αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τίτλο σπουδών ΑΕΙ.

κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2017, καθώς δεν διέθετε αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τίτλο σπουδών ΑΕΙ. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2020 ο/η «Κ» απασχολήθηκε μη σύννομα με συμβάσεις ανάθεσης έργου σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον Ε .Λ.Κ.Ε. του ΑΕΙ, συνολικού ποσού 87.360€ , στα οποία, σχεδόν αποκλειστικά, επιστημονικά υπεύθυνος/η ήταν ο/η συγγενής του/της «Κ», ο οποίος και συνέπραττε στις διαδικασίες επιλογής, ανάθεσης και πληρωμής του έργου στον/στην «Κ», κατά παράβαση της αρχής της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων .

, στα οποία, σχεδόν αποκλειστικά, επιστημονικά υπεύθυνος/η ήταν ο/η συγγενής του/της «Κ», ο οποίος και συνέπραττε στις διαδικασίες επιλογής, ανάθεσης και πληρωμής του έργου στον/στην «Κ», κατά παράβαση της αρχής της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων . Η αξιολόγηση των υποψήφιων εκτάκτων εκπαιδευτικών διενεργούνταν από αναρμόδια επιτροπή.

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψήφιων διδασκόντων συνέτασσε πρακτικό αξιολόγησης πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Υπήρχε αναιτιολόγητη προσαύξηση της βαθμολογίας του/της ιδιώτη «Κ» από την ίδια επιτροπή αξιολόγησης και χωρίς την υποβολή νέων στοιχείων από τον/την «Κ».

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι αποκλείονταν με το πρόσχημα, είτε της μη διαθεσιμότητάς τους βάσει του ωρολογίου προγράμματος το οποίο όμως δεν τελούσε σε προγενέστερη γνώση των υποψηφίων, είτε της άρνησής τους για ανάληψη διδακτικού έργου, χωρίς όμως την ύπαρξη σχετικής προς τούτο τεκμηρίωσης.

Ο καθηγητής/τρια και στενός συγγενής του/της ιδιώτη «Κ» συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος περί έγκρισης της ανάθεσης διδακτικού έργου στον/στην συγγενή του/της «Κ», κατά παράβαση της αρχής της αμεροληψίας.

Ο/Η ιδιώτης «Κ», απασχολείτο παράνομα χωρίς τη σύναψη σχετικής σύμβασης ανάθεσης διδακτικού έργου.

Στις περιπτώσεις που υπήρχε σύμβαση, αυτή δεν αναρτάτο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις μη πραγματικής εργασίας του/της «Κ» στο πλαίσιο συγκεκριμένων συμβάσεων μίσθωσης έργου σε χρηματοδοτούμενα από τον Ε.Λ.Κ.Ε. προγράμματα για πάνω από 13 έτη, κατά το χρονικό διάστημα 2005 – 2023.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι κατά το χρονικό διάστημα 2008 – 2011, ο/η «Κ» εμφανίζεται ταυτόχρονα να: α) Παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό, β) παρέχει εργασία σε φορέα του εξωτερικού, γ) παρέχει εργασία σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. και δ) παρέχει διδακτικό έργο στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται ισχυρά η μη πραγματική παροχή διδακτικού και λοιπού έργου στο ΑΕΙ για τα 3 αυτά έτη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω διαπιστώσεων, η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε:

Στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για να λάβει γνώση επί των ευρημάτων του ελέγχου.

Στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

Στον ελεγχόμενο φορέα, με συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με την άμεση ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, με αποκατάσταση των αρχών της ισότητας και αξιοκρατίας, ως προς τα αναδειχθέντα ζητήματα της μη νόμιμης απόκτησης προϋπηρεσίας διδακτικού και άλλου έργου από τον/την ιδιώτη «Κ», την τυχόν ανάκληση των μη νόμιμων διοικητικών πράξεων ανάθεσης διδακτικού και λοιπού έργου και την αναζήτηση των αποδοχών του/της ως αχρεωστήτως καταβληθεισών.



