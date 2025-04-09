Μια επιστολή του ΣΚΑΪ, ένας τηλεθεατής περιέγραψε όσα είδε στο νοσοκομείο Λαϊκό, με αφορμή την μεταφορά της 85χρονης μητέρας του στα επείγοντα.

Με επιστολή του, έθεσε μια σειρά από ερωτήματα.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ΕΚΑΒ έκανε περίπου 1,5 ώρα για να την παραλάβει από το κέντρο της Αθήνας για την πάει στο Λαϊκό, με έντονη δύσπνοια και χαμηλή πίεση.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ειδικευόμενοι καρδιολόγοι στα επείγοντα είπαν ότι στην ηλικία που είναι ‘’μην ψάχνετε και πολλά’’.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλα τα επείγοντα απαρτίζονται από ειδικευόμενους γιατρούς και οι έμπειροι είναι εξαφανισμένοι.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην παθολογική κλινική που την μετέφεραν επικρατούσε εμπόλεμη κατάσταση και ενώ βρισκόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ήταν σε ένα φορείο στο διάδρομο και μετά σε ένα τρίκλινο δωμάτιο με συνολικά 4 ασθενείς.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κανένας μεγαλογιατρός, καθηγητής δεν έχει επικοινωνήσει (...)».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους απάντησε στον αέρα του του ΣΚΑΪ πως «δεν είναι μόνο ειδικευόμενοι στην εφημερία», ενώ ζήτησε να λάβει την επιστολή του τηλεθεατή για να την εξετάσει.

«Σε όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών υπάρχουν ειδικευμένοι γιατροί», σημείωσε. «Φυσικά και ισχύουν κάποια πράγματα, εδώ είμαστε για να βελτιωθούμε», τόνισε, αναφερόμενος στην αξιολόγηση.



