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Πατήσια: Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων - Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη

Εξαιτίας της έκρηξης είναι ορατός μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ σημειώθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

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ΕΛΑΣ

Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων σημειώθηκε στις 5 το πρωί, στη λεωφόρο Αχαρνών στα Πατήσια. Εντοπίστηκαν εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύκαυστο φυτίλι.

Εξαιτίας της έκρηξης είναι ορατός μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος, ενώ σημειώθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες και σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο απέξω.

Η ΕΛΑΣ διερευνά την υπόθεση, η οποία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: κατάστημα Έκρηξη ΕΛΑΣ Πατήσια
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