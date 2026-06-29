Κάρμο: Στον Ολυμπιακό είναι υποχρέωσή μας να κερδίζουμε κάθε μάχη

Ο Νταβίντ Κάρμο επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ελλάδα για να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον Ανγκολέζο κεντρικό αμυντικό να δηλώνει ενθουσιασμένος για την τρίτη του θητεία στους «ερυθρόλευκους».

Ο 26χρονος στόπερ έφτασε στην Αθήνα και στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή, χαρακτηρίζοντας τον Ολυμπιακό... σπίτι του.

«Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά, αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε τους στόχους μας και να πάρουμε νίκες με την ομάδα», ανέφερε αρχικά.

Ο Κάρμο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός, ξεκαθαρίζοντας πως μοναδικός στόχος είναι οι επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις.

«Είναι υποχρέωσή μας στον Ολυμπιακό πάντα να αγωνιζόμαστε για τις νίκες, οπότε και τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε μάχη, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, για να πετύχουμε τους στόχους μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ανγκολέζος αμυντικός ευχαρίστησε τον κόσμο των Πειραιωτών για την υποδοχή που του επιφύλαξε, υποσχόμενος ότι θα δώσει τα πάντα για την ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας και θα δώσω τα πάντα για να πανηγυρίσουμε μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή», ήταν τα λόγια του.





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