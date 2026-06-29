Η Νότια Κορέα ξεκινάει έρευνα για τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ - Παραιτήθηκε ο προπονητής

Πολύ σοβαρά παίρνει η Νότια Κορέα τον αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ 2026, με τον πρόεδρο της χώρας να ζητά να διεξαχθεί επίσημη έρευνα για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της ομάδας και τον προπονητή Χονγκ Μιουνγκ-μπο να παραιτείται.

Η Νότια Κορέα ήλπιζε ότι θα μπορούσε να προκριθεί στον επόμενο γύρο του τουρνουά, αλλά αυτή η ελπίδα διαψεύστηκε το Σάββατο. Ο Χονγκ ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς την Κυριακή και δήλωσε ότι η ευθύνη «βαρύνει εξ ολοκλήρου εμένα, ως προπονητή».

Η εθνική ομάδα, που βρίσκεται στην 32η θέση της κατάταξης ανδρών της FIFA και με ηγέτη τον αστέρα Σον Χεουνγκ-μιν, κατέγραψε δύο ήττες και μία νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τερματίζοντας πίσω από το Μεξικό και τη Νότια Αφρική, που βρίσκονται στην 15η και 60η θέση αντίστοιχα. Μετά τον αγώνα με τη Νότια Αφρική την Πέμπτη, στον οποίο η Νότια Κορέα ηττήθηκε με 1-0, ξεκίνησαν οι έντονες αντιδράσεις στη χώρα.

Λόγω της ήττας αυτής, η Νότια Κορέα βρέθηκε στην 3η θέση του Ομίλου Α. Είχε, ωστόσο, λίγες ακόμα ελπίδες για να προκριθεί στον επόμενο γύρο βάσει του νέου κανονισμού που θεσπίστηκε με την επέκταση του τουρνουά από 32 σε 48 ομάδες, ο οποίος επιτρέπει στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες της φάσης των ομίλων να προχωρήσουν στη φάση των νοκ-άουτ.

Ανακοινώνοντας την παραίτησή του σε συνέντευξη Τύπου στο δυτικό Μεξικό, ο προπονητής δήλωσε ότι «δεν καταφέραμε να έχουμε τα αποτελέσματα που περίμεναν οι οπαδοί μας». Παράλληλα πρόσθεσε: «Παρόλο που αποχωρώ από την εθνική ομάδα, δεν εγκαταλείπω εντελώς το κορεατικό ποδόσφαιρο. Θα υποστηρίζω την ομάδα από τα βάθη της καρδιάς μου και ελπίζω ότι θα κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη και την αγάπη του λαού».

Μάλιστα, στους λογαριασμούς της Νότιας Κορέας κυκλοφορεί το βίντεο με την παραίτηση του προπονητή που έχει μπλερ στο πρόσωπό του:

Η ανακοίνωση της παραίτησης ήρθε αφότου ο πρόεδρος Λι δήλωσε ότι ένιωθε «όχι μόνο σύγχυση, αλλά και αμηχανία για το απροσδόκητο αποτέλεσμα». Σε ανάρτησή του στο X, ο Λι ανέφερε ότι ο πρόωρος αποκλεισμός «φαίνεται να αποτελεί αποτυχία τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο προσωπικού».

Συμπλήρωσε μάλιστα αιχμηρά πως «όταν η ευνοιοκρατία και ο νεποτισμός υπερισχύουν της ικανότητας κατά την επιλογή ενός αρχηγού, το αποτέλεσμα είναι τόσο προβλέψιμο όσο η φωτιά που καίει το χαρτί».

Ο διορισμός του Χονγκ στη θέση του προπονητή ήταν αμφιλεγόμενος από την αρχή. Ο πρώην αμυντικός υπήρξε ήρωας στην επιτυχία της Νότιας Κορέας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, έχοντας οδηγήσει την ομάδα ως αρχηγός σε μια ιστορική πρόκριση στους ημιτελικούς. Ωστόσο, όταν ανέλαβε την ομάδα ως προπονητής το 2014, αυτή δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τη φάση των ομίλων, χωρίς μάλιστα να κερδίσει ούτε έναν αγώνα.

Όταν ο Χονγκ διορίστηκε ξανά στην ίδια θέση το 2024, υπήρξε έντονη κατακραυγή. Πολλοί οπαδοί επέκριναν την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η παλιά φρουρά της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έδωσε τη θέση στον φίλο τους, αναφέρει το BBC.

Την Κυριακή, ο Χονγκ παραδέχτηκε ότι «η αποδοχή της θέσης δεν ήταν εύκολη απόφαση», συμπληρώνοντας: «Δεν μπορώ να πω ότι κάθε απόφαση ήταν η σωστή, αλλά μπορώ να σας πω ότι πήρα κάθε απόφαση έχοντας κατά νου το κορεατικό ποδόσφαιρο».

Η κατάσταση πάντως παραμένει τεταμένη, με την αστυνομία της Νότιας Κορέας να παρακολουθεί στενά το αεροδρόμιο του Ίντσεον και άλλες τοποθεσίες για τυχόν απειλές, καθώς ο προπονητής δέχτηκε απειλές θανάτου για την επιστροφή του στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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