Η δημοσιογράφος Λίνα Παπαδάκη αναλαμβάνει θέση συμβούλου διοίκησης στον Όμιλο ΣΚΑΪ.

Η Λίνα Παπαδάκη, με μακρά εμπειρία στην οργάνωση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών παραγωγών, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν τόσο με ιδιωτικά ΜΜΕ όσο και με τη Δημόσια Τηλεόραση, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε σύμβουλος του πρώην προέδρου της ΕΡΤ και νέου διευθύνοντος συμβούλου του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνου Ζούλα.

