Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης τον τυφώνα Milton: «Βαθιά λυπημένος από την καταστροφή, οι σκέψεις μας στους κατοίκους και την ομογένεια»

"Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους κατοίκους και την ελληνοαμερικανική μας κοινότητα που αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπό του"

Μητσοτάκης για τυφώνα Μίλτον: «Βαθιά λυπημένος από την καταστροφή, η σκέψη μου στην Ομογένεια»

Την θλίψη του για τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Milton στις ΗΠΑ εξέφρασε σε μήνυμά του στο Χ o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι βαθιά λυπημένος από την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Milton στη Φλόριντα», ανέφερε.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους κατοίκους και την ελληνοαμερικανική μας κοινότητα που αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπό του. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν αγαπημένα πρόσωπα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Τυφώνας Milton
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark