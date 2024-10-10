Μητσοτάκης για τυφώνα Μίλτον: «Βαθιά λυπημένος από την καταστροφή, η σκέψη μου στην Ομογένεια»

Την θλίψη του για τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Milton στις ΗΠΑ εξέφρασε σε μήνυμά του στο Χ o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι βαθιά λυπημένος από την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Milton στη Φλόριντα», ανέφερε.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους κατοίκους και την ελληνοαμερικανική μας κοινότητα που αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπό του. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν αγαπημένα πρόσωπα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Deeply saddened by the devastation caused by Hurricane Milton in Florida. Our thoughts are with all residents and our Greek-American community facing its impact. My deepest condolences go out to the families mourning loved ones. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 10, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.