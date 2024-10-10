Σύσκεψη πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την έγκαιρη προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας με συμμετοχή περιφερειαρχών και εκπροσώπων περιφερειών. Ο κ. Κικίλιας τόνισε εισαγωγικά ότι χρειάζεται εγρήγορση καθώς η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και επικρατούν ακόμη υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια. Ως προς την προετοιμασία εν όψει χειμώνα χαρακτήρισε «πολύ ικανοποιητική την αποτύπωση της πορείας των έργων στις περιφέρειες και από πλευράς εκτέλεσης και από πλευράς εξέλιξης των μελετών και των διαδικασιών.

Στόχος, όπως είπε είναι «να συντονίσουμε, αλλά και να βοηθήσουμε την προσπάθεια αυτή», ενώ επισήμανε τα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως η κακοκαιρία «Boris» που έπληξαν πρόσφατα την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τονίζοντας ότι «η κλιματική κρίση είναι εδώ και δεν δίνει περιθώρια για ολιγωρία και για λάθη και για μη οργάνωση».

«Εμείς λοιπόν θα κάνουμε μαζί με εσάς, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, οργανωμένα, επαγγελματικά και στην ώρα του, προκειμένου να μειώνουμε μόνιμα τις πιθανότητες στην οποιοδήποτε κλιματική έξαρση να έχουμε προβλήματα» τόνισε και συμπλήρωσε λέγοντας πως «το βιώσαμε στη χώρα μας πέρσι με τον Daniel».

Ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, από την πλευρά του, μίλησε για την αντιπυρική περίοδο που δεν έχει ακόμα τελειώσει και ζήτησε από όλους τους φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να προετοιμάζονται και για τις πλημμύρες, ζητώντας την επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Θεόδωρος Βάγιας ενώ οι περιφέρειες εκπροσωπήθηκαν ως εξής:

- Περιφέρεια Αττικής: Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Λεωνίδας Μανωλάκος

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Περιφερειάρχης - Θεοφάνης Σπανός

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Περιφερειάρχης - Ιωάννης Τρεπεκλής

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου- Χρήστος Ευστρατίου

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Περιφερειάρχης- Νεκτάριος Φαρμάκης

- Περιφέρεια Κρήτης: Περιφερειάρχης-Σταύρος Αρναουτάκης

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λέσβου- Κωνσταντίνος Αρώνης

- Περιφέρεια Ηπείρου: Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας- Δημήτριος Μαυρογιώργος

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας- Κωνσταντίνος Βενετίδης

- Περιφέρεια Πελοποννήσου: Περιφερειάρχης- Δημήτριος Πτωχός

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας- Χαράλαμπος Στεργιάδης

- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας- Ιωάννης Κιοσές

- Περιφέρεια Θεσσαλίας: Περιφερειάρχης- Δημήτρης Κουρέτας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

