Τέμπη: Την Πέμπτη στις 10 π.μ. δημοσιεύεται το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΣΑΜ – Δεν έγινε δεκτό το αίτημα αναβολής συγγενών θυμάτων

Την Πέμπτη στις 10 το πρωί, θα δημοσιευθεί στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη συνέχεια θα σταλεί στον εφέτη ανακριτή προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, αναμένονται ακόμη δύο πορίσματα: Ένα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με τα έλαια σιλικόνης και άλλο ένα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για τα τρία βίντεο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πότε θα ανακοινωθούν.

Δεν έγινε δεκτό το αίτημα των συγγενών

Να μετατεθεί η ανακοίνωση του πορίσματος για τα Τέμπη από τον «Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών – ΕΟΔΑΣΑΑΜ» ζήτησε νωρίτερα συνήγορος συγγενών θανόντων και παθόντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με αιτιολογικό τις επικείμενες συγκεντρώσεις της ερχόμενης Παρασκευής, 28 Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό και η παρουσίαση του πορίσματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη.

Αναλυτικά, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο οποίος έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, έχει ανακοινώσει ότι αύριο, Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, θα γνωστοποιήσει τα πορίσματά του για τις αιτίες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα, την κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου, την μη αξιοποίηση των κονδυλίων για τη βελτίωσή του, αλλά και τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη που ακολούθησε της σύγκρουσης των τρένων.

Όμως, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Λουκά Αποστολίδη, με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ζητούν, λόγω της συγκυρίας, του πάνδημου πένθους και της συμμετοχής χιλιάδων πολιτών σε διαδηλώσεις συμπαράστασης των συγγενών και με αίτημα την αποκάλυψη της αλήθειας, η γνωστοποίηση των πορισμάτων του Εθνικού Οργανισμού να μη γίνει αύριο, αλλά να μετατεθεί η ημέρα γνωστοποίησης των πορισμάτων.

Μια προσευχή για τα θύματα των Τεμπών – Τρισάγιο με τη συμμετοχή σχολείων και συλλόγων των Γόννων

Με μάτια δακρυσμένα και την υπόσχεση «δεν σας ξεχνάμε», μαθητές, δάσκαλοι, γονείς, εκπρόσωποι συλλόγων και φορείς της Τοπικής Κοινότητας Γόννων, πραγματοποίησαν σήμερα τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Βρέθηκαν στο τόπο του δυστυχήματος και με λουλούδια στα χέρια, ένωσαν τις προσευχές τους για τις αθώες ψυχές που χάθηκαν με τόσο άδικο και τραγικό τρόπο ενώ παράλληλα εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους στις οικογένειες των θυμάτων και διατράνωσαν «την ανάγκη για μνήμη και ευθύνη».

Φορείς και σύλλογοι της Κοινότητας των Γόννων που συμμετείχαν:

– Δημοτικό Σχολείο Γόννων – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου

– Ενορία Αγίου Γεωργίου Γόννων

– Δημοτική Κοινότητα Γόννων

– Σύλλογος Γυναικών Γόννων

– Μορφωτικός Σύλλογος – Λαογραφικό Μουσείο Γόννων

– Μικτή Χορωδία Γόννων «Νίκος Χατζής»

– Νηπιαγωγείο Γόννων – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου

– Γυμνάσιο Γόννων – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου

– Λύκειο Γόννων – Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου

– Δημοτική Πινακοθήκη Γόννων

– Σύλλογος Αραβανίτικων Αλόγων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.