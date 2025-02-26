Νεκρά ζώα συντροφιάς και ψάρια τοποθέτησαν άγνωστοι, νωρίς το πρωί, στην παιδική χαρά που βρίσκεται εντός του Πάρκου της οδού Αιγαίου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Βυζαντίου, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο, στα παγκάκια και το πλακόστρωτο.

Με το αποτρόπαιο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι περίοικοι και αμέσως ενημερώθηκε η υπηρεσία Καθαριότητας, που έσπευσε στο Πάρκο με συνεργείο με επικεφαλής την αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Μαίρη Τσιραμπίδου, ενώ ο Δήμος Καλαμαριάς προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενημερώνοντας τις αστυνομικές αρχές και το ΣΥΠΠΑΖΑΘ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς, μετά την περισυλλογή των νεκρών ζώων από τους αρμόδιους, πολυμελές συνεργείο της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς, προχώρησε στην απολύμανση και τον βαθύ καθαρισμό του Πάρκου καθώς και όλων των παιχνιδιών εντός της παιδικής χαράς.

Ο Δήμος Καλαμαριάς καταδικάζει απερίφραστα την πράξη αυτή και δεσμεύεται σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές να κάνει κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να βρεθούν οι ένοχοι. «Η προστασία του δημόσιου χώρου και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας είναι για τη διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς και για όλους τους πολίτες της, έννοιες και αξίες αυτονόητες και αδιαπραγμάτευτες» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

