Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Απριλίου

Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, του Αγίου Δούκα, του Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, της Οσίας Ελισάβετ θαυματουργού και του Οσίου Θαυμαστού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος

Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα

Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα

Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ

Θαυμαστός, Θαυμαστή

Ανατολή ήλιου: 06:37 - Δύση ήλιου: 20:09 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 7.7 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.