Σήμερα η κηδεία του Μίμη Δομάζου - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στη Μητρόπολη

Η οικογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου λέει σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον «Στρατηγό» Μίμη Δομάζο.

Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών.

Στις 3 θα ψαλεί η νεκρώσιμος ακολουθία στη Μητρόπολη και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Προτού φτάσει η σορός στο παρεκκλήσι, θα γίνει μία στάση έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου.

Εκείνη την ώρα τα μεγάφωνα του «Απόστολος Νικολαΐδης» θα παίξουν τον ύμνο του Παναθηναϊκού, ενώ το μάτριξ θα προβάλλει την εικόνα του «Στρατηγού».

Ο Μίμης Δομάζος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 ετών, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και είχε διακομισθεί, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε την Τετάρτη (22/01).

