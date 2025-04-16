Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμα κινδύνου από ιστιοφόρο στη θαλάσσια περιοχή του Γυθείου - Σε εξέλιξη έρευνα του Λιμενικού

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του ιστιοφόρου σκάφους συμμετέχουν 2 πλωτά του λιμενικού σώματος 4 παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού

Iστιοφόρο

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γυθείου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ιστιοφόρο με σημαία Ιταλίας, επιβαίνει ένας αλλοδαπός επιβάτης και εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή 29 ναυτικά μίλια Νότια του Γυθείου.

Στις έρευνες συμμετέχουν 2 πλωτά του λιμενικού σώματος, 4 παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι 2-3 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ιστιοφόρο Γύθειο κίνδυνος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark