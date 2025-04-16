Σήμα κινδύνου από ιστιοφόρο στη θαλάσσια περιοχή του Γυθείου - Σε εξέλιξη έρευνα του Λιμενικού

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γυθείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ιστιοφόρο με σημαία Ιταλίας, επιβαίνει ένας αλλοδαπός επιβάτης και εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή 29 ναυτικά μίλια Νότια του Γυθείου.

Στις έρευνες συμμετέχουν 2 πλωτά του λιμενικού σώματος, 4 παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή πνέουν ανατολικοί άνεμοι 2-3 μποφόρ.

