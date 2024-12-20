Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν το νομοσχέδιο για τους σιδηροδρόμους και τρεις υπουργικές τροπολογίες

Με 157 ψήφους υπέρ, έναντι 133 κατά και ένα παρών, ψηφίστηκε επί της αρχής νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων μεταφορών» από την ολομέλεια.

Με 157 ψήφους υπέρ, έναντι 135 κατά και δύο παρών, ψηφίστηκε υπουργική τροπολογία (αρ. 298/ειδ. 5) που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διατάξεις που προβλέπουν επιδοτήσεις προς τις ΔΕΥΑ για οφειλές σε ηλεκτρική ενέργεια, εάν αυτές συγχωνευτούν στην ΕΥΔΑΠ ή την ΔΕΥΑΘ.

Οι δύο ονομαστικές ψηφοφορίες διεξήχθησαν μετά από αίτημα που κατέθεσε το ΚΚΕ. Στην ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν συνολικά 291 βουλευτές, ενώ στην ονομαστική ψηφοφορία της τροπολογίας συνολικά ψήφισαν 294 βουλευτές.

Με αυξημένη πλειοψηφία ψηφίστηκε τροπολογία (αρ. 299/ειδ. 6) με τα μέτρα για τις τράπεζες, την χορήγηση του επιδόματος επικινδυνότητας στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων σε χαμηλοσυνταξιούχους. Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Σπαρτιάτες. Παρών ψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Τρίτη υπουργική τροπολογία (αρ. 300/ειδ. 7) που προβλέπει διάφορες αναστολές και παρατάσεις σε υποχρεώσεις και καταληκτικές ημερομηνίες ψηφίσθηκε από τη ΝΔ. Καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά Νίκη και Σπαρτιάτες. Παρών ψήφισε η Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας κλείνοντας τη συζήτηση τόνισε ότι «κάνουμε ένα σημαντικό ουσιαστικό πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων του ελληνικού σιδηροδρόμου. Αφορά τον πρώτο από τους πέντε πυλώνες του σχεδίου δράσης που έχει καταρτιστεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει χρονοδιαγράμματα, πόρους και ορόσημα».

Η χώρα, πρόσθεσε ο υπουργός, «για πρώτη φορά διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024». Οι προσλήψεις, που αξίωνε η αντιπολίτευση, πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας, «δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπιστούν (…) τα διαχρονικά προβλήματα που έχει ο σιδηρόδρομος. Απαιτείται ουσιαστική, επίμονη προσπάθεια. Εμείς συνεχίζουμε με σοβαρότητα, μεθοδικότητα, επιμονή και σταθερά βήματα. Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει δείξει ότι ενεργεί με ευθύνη και διαθέτει πραγματική ενσυναίσθηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

