Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας νεαρού άνδρα, κατά τη διάρκεια συμπλοκής στις Σέρρες τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Πρόκειται για 27χρονο 'Ελληνα και 29χρονο Αλβανό, οι οποίοι βρέθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας σήμερα, στα Δικαστήρια Σερρών, όπου έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, οι δύο συλληφθέντες επέμειναν πως είναι αθώοι και ότι δεν έχουν σχέση με τον φόνο καθεαυτόν του 34χρονου άντρα σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Παραδέχθηκαν ωστόσο πως βρίσκονταν στο σημείο της συμπλοκής.

Ασύλληπτα παραμένουν άλλα δύο άτομα, που έχουν ταυτοποιηθεί και φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας, αμφότεροι ημεδαποί.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος -πατέρας δύο παιδιών που σε λίγο καιρό περίμενε και το τρίτο, καθώς η σύζυγός του είναι έγκυος- έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών, όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

