Στα κρατητήρια οδηγήθηκαν δύο οδηγοί οχημάτων που αλληλομηνύθηκαν έπειτα από μεταξύ τους συμπλοκή στη μέση του δρόμου. Το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, στην οδό Πολυτεχνείου στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης και αφορμή φαίνεται να στάθηκε η παραχώρηση προτεραιότητας στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα.

Όπως έγινε γνωστό, πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν ένας 33χρονος οδηγός ταξί κι ένας 44χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου. Οι δύο οδηγοί βγήκαν από τα οχήματα και τα αίματα άναψαν. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και τελικά πιάστηκαν στα χέρια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος είχε το ανήλικο παιδί μαζί του στο αυτοκίνητο.

Αφού απευθύνθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, υπέβαλαν εκατέρωθεν μηνύσεις και τελικά συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενοι για σωματική βλάβη και εξύβριση.

Η δίκη αναβλήθηκε και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

