Της Έλενας Γαλάρη



Ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου με παθόντα που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη τελεσθείσα από εκπαιδευτικό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε στον καθηγητή, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριας.



Ο καθηγητής πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έχει κάνει λόγο για πλατωνική σχέση με τη 14χρονη, ενώ η ίδια φέρεται να έχει πει, παρουσία ψυχολόγου, ότι είχαν αναπτύξει σχέση και ότι "τον αγαπάει".

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο καθηγητής και η μαθήτρια άρχισαν να μιλούν διαδικτυακά στα μέσα Οκτωβρίου. Ο 52χρονος κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ανήλικης και τον Δεκέμβριο άρχισαν να έχουν συζητήσεις ερωτικού περιεχομένου.

Πηγή: skai.gr

