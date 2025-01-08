Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποινική δίωξη στον 52χρονο καθηγητή που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 14χρονη - «Με αγαπάει» δηλώνει

Ο καθηγητής πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Άλιμος: Ποινική δίωξη στον καθηγητή που ασέλγησε σε 14χρονη

Της Έλενας Γαλάρη


Ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου με παθόντα που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη τελεσθείσα από εκπαιδευτικό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε στον καθηγητή, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης μαθήτριας. 

Ο καθηγητής πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έχει κάνει λόγο για πλατωνική σχέση με τη 14χρονη, ενώ η ίδια φέρεται να έχει πει, παρουσία ψυχολόγου, ότι είχαν αναπτύξει σχέση και ότι "τον αγαπάει".

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο καθηγητής και η μαθήτρια άρχισαν να μιλούν διαδικτυακά στα μέσα Οκτωβρίου. Ο 52χρονος κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ανήλικης και τον Δεκέμβριο άρχισαν να έχουν  συζητήσεις ερωτικού περιεχομένου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καθηγητής ανήλικη Άλιμος μαθήτρια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark