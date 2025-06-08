Τραγωδία σημειώθηκε στις Σέρρες με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του ύστερα από τροχαίο στην επαρχιακή οδό Νέας Ζίχνης – Νέων Κερδυλίων στο ύψος του Δραβήσκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα και ανέσυραν τον άτυχο άνδρα. Έπειτα, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών και εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Νέας Ζίχνης-Νέων Κερδυλίων στην περιοχή Δραβήσκος Σερρών. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 8, 2025

