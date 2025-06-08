Σε πέντε συλλήψεις ατόμων που κατηγορούνται για κλοπές προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών στο πλαίσιο των περιπολιών που κάνουν με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Πλάκας, 2 αλλοδαποί ηλικίας 51 και 37 ετών, καθώς και 55χρονη αλλοδαπή, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τουρίστα ο οποίος κινούνταν πεζός και η 55χρονη του αφαίρεσε χρηματικό ποσό από την πίσω θήκη του παντελονιού, ενώ ο 51χρονος και ο 37χρονος της παρείχαν συνδρομή καλύπτοντάς την, ώστε να μη γίνει αντιληπτή από άλλους πεζούς.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, αντιλήφθηκαν το περιστατικό, συνέλαβαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά. Στην κατοχή της 55χρονης βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο εντός της στοματικής της κοιλότητας και στα μαλλιά της, το χρηματικό ποσό των 1.210 ευρώ και των 150 δολαρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής, επίσης στην ίδια περιοχή 2 αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 31 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν αλλοδαπή τουρίστρια η οποία κινούνταν πεζή και ο 32χρονος επιχείρησε να της ανοίξει το φερμουάρ του σακιδίου πλάτης που έφερε με σκοπό να της αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα, τη στιγμή που ο 31χρονος τον κάλυπτε ώστε να μη γίνει αντιληπτός από άλλους πεζούς.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα συνέλαβαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

