Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες

UPDATE: 23:32
Πυρκαγιά τώρα στον Ασπρόπυργο

Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:150 το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη του Ασπροπύργου, στην Αττική.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα επιχείρησαν από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Ασπρόπυργος
