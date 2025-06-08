Οδηγός ταξί συνελήφθη στον Πειραιά για κούρσα χωρίς ταξίμετρο

Στη σύλληψη 51χρονου ημεδαπού οδηγού ταξί προχώρησαν μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 6 Ιουνίου 2025 αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πάταξη παραβατικών συμπεριφορών στον χώρο των επαγγελματιών οδηγών.

Ο οδηγός φέρεται να επιβίβασε επιβάτες και να τους αποβίβασε σε πύλη του λιμανιού του Πειραιά, όπου και εισέπραξε από αυτούς ποσό άνω του τετραπλάσιου του νόμιμου αντιτίμου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ταξίμετρο του οχήματος δεν λειτουργούσε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών που χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

