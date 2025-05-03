Στη σύλληψη ενός 67χρονου αλλοδαπού για κατασκοπεία προχώρησαν χθες άνδρες της ασφάλειας Σερρών, σε μία νέα υπόθεση μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του 59χρονου κατηγορούμενου για κατασκοπεία στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, ο 67χρονος πολωνικής καταγωγής με διαβατήριο Γεωργίας βρισκόταν έξω από το στρατόπεδο Ιλάρχου Κλεισάρη, στην είσοδο της πόλης των Σερρών και φωτογράφιζε τις εγκαταστάσεις.

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από στρατιώτες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Σήμερα, ο 67χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του ζήτησε συγγνώμη και υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε πως πρόκειται για στρατόπεδο, γιατί στην Σοβιετική Ένωση όπου υπηρέτησε τη θητεία του το 1978, τα στρατόπεδα ήταν μέσα σε δάση και δεν υπήρχε πρόσβαση.

Τόνισε ότι τράβηξε μόνο δύο φωτογραφίες από την πύλη, χωρίς καμία πρόθεση κατασκοπείας.

Ο κατηγορούμενος είχε φτάσει στην Ελλάδα μόλις στις 28 Απριλίου, με σκοπό να επισκεφθεί την οικογένεια της συζύγου του, λόγω σοβαρής ασθένειας της αδερφής της. Επρόκειτο, όπως ανέφερε, να επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα του.

Το δικαστήριο, ύστερα και από εισήγηση της Εισαγγελέως, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τα στοιχεία της υπόθεσης, αποφάσισε την αθώωσή του λόγω αμφιβολιών.

Πηγή: skai.gr

