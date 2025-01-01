Με ανοιξιάτικο καιρό σήμερα αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου αρκετοί χειμερινοί κολυμβητές αποφάσισαν να περάσουν την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου στις παραλίες κάνοντας αυτό που αγαπάνε περισσότερο, να κολυμπάνε.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του Intime αρκετοί ήταν εκείνοι που ξεχύθηκαν από νωρίς στις παραλίες και εξοπλισμένοι εκτός από τα μαγιό τους με τα κατάλληλα γιορτινά αξεσουάρ, λόγο της ημέρας, βούτηξαν στην θάλασσα απολαμβάνοντας την ημέρα.

Μάλιστα, δεν έλειπε και το παραδοσιακό κόψιμο της βασιλόπιτας.

Πηγή: skai.gr

