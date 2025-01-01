Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ραντεβού στη θάλασσα και την Πρωτοχρονιά για τους χειμερινούς κολυμβητές - Έκοψαν την βασιλόπιτα στην παραλία (Φωτογραφίες)

Οι χειμερινοί κολυμβητές έδωσαν και σήμερα Πρωτοχρονιά ραντεβού στον Φλοίσβο όπου έκαναν μπάνιο και στην συνέχεια έκοψαν την βασιλόπιτα

Φάληρο Πρωτοχρονια

Με ανοιξιάτικο καιρό σήμερα αφού η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου αρκετοί χειμερινοί κολυμβητές αποφάσισαν να περάσουν την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου στις παραλίες κάνοντας αυτό που αγαπάνε περισσότερο, να κολυμπάνε.

παραλια

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του Intime αρκετοί ήταν εκείνοι που ξεχύθηκαν από νωρίς στις παραλίες και εξοπλισμένοι εκτός από τα μαγιό τους με τα κατάλληλα γιορτινά αξεσουάρ, λόγο της ημέρας, βούτηξαν στην θάλασσα απολαμβάνοντας την ημέρα.

Μάλιστα, δεν έλειπε και το παραδοσιακό κόψιμο της βασιλόπιτας. 

φαληρο

φαληρο

φαληρο

φαληρο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κολύμβηση Φάληρο Πρωτοχρονιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark