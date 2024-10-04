Του Μάκη Συνοδινού

Νέα εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθησαν 2 άτομα για εμπορία ναρκωτικών,1 για κατοχή και 5 για ρευματοκλοπη. Ακόμη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το Skai.gr, κοκαΐνη σε σκόνη, κοκαΐνη κρυσταλλική, βραχάκια ηρωίνης, ηρωίνη και 3 ζυγαριές.

Πηγή: skai.gr

