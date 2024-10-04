Λογαριασμός
Νέα εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική - 8 συλλήψεις (Φωτογραφίες)

Συνελήφθησαν 2 άτομα για εμπορία ναρκωτικών,1 για κατοχή και 5 για ρευματοκλοπη - Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κοκαίνη, ηρωίνης, ηρωίνη και ζυγαριές

Του Μάκη Συνοδινού

Νέα εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνελήφθησαν 2 άτομα για εμπορία ναρκωτικών,1 για κατοχή και 5 για ρευματοκλοπη. Ακόμη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το Skai.gr, κοκαΐνη σε σκόνη, κοκαΐνη κρυσταλλική, βραχάκια ηρωίνης, ηρωίνη και 3 ζυγαριές.

