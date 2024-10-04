Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός πιλότου σήμερα το μεσημέρι (04.10), όταν αναγκάστηκε να προσγειώσει το πυροσβεστικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε, δίπλα στη λίμνη του Μαραθώνα.

To αεροσκάφος της πυροσβεστικής τύπου Air Tractor, προσγειώθηκε δίπλα στη λίμνη του Μαραθώνα όταν ο πιλότος κατάλαβε ότι υπήρχε πρόβλημα στον έναν τροχό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριστερά μπροστά τροχός δεν μπόρεσε να κατέβει με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαστική προσυδάτωση στη λίμνη μαραθώνα.

Στο αεροσκάφος επέβαινε ένας πιλότος, Αυστραλός και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Ο χειριστής αποφάσισε να προσθαλασσωθεί στη λίμνη και όχι στη θάλασσσα γιατί δεν έχει κυματισμό.

Για το περιστατικό η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 12.35 το μεσημέρι και επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος ξεκινήσε από την Ρόδο και κατευθυνόταν για προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η σύμβασή του έχει λήξει, θα πήγαινε για εκτελωνισμό και μετά θα επέστρεφε Αυστραλία από όπου προέρχεται. Συνολικά 14 αεροσκάφη air tractor fire boss αυτής της εταιρίας έρχονται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στην Ελλάδα και αυτά τα 14 μπορούν να κάνουν προσθαλάσσωση.

Το συγκεκριμένο επιχειρούσε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σε Ρόδο και Κω.

Πηγή: skai.gr

