«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα», δηλώνει η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου, για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και πρόσθεσε:

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου… αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω».

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα

Σημειώνεται πως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε ο επικεφαλής της Aρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης το πόρισμά του για την πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ, Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει λάβει η ίδια, ο σύντροφός της και συγγενικά τους πρόσωπα, την περίοδο 2019-2024.

Με εντολή του κ. Βουρλιώτη, δεσμεύονται τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ, πόσο που φαίνεται να μην διατέθηκε για τους σκοπούς τους οποίους τους χορηγήθηκε.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε η μονοπρόσωπη ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν ακόμη 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στο πόρισμά του ο κ. Βουρλιώτης "βλέπει" ότι έχουν τελεστεί κακουργήματα όπως απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επίσης, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν και τα υπόλοιπα χρήματα, περίπου 1 εκατ. ευρώ, για το αν για την είσπραξή τους χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Σεμερτζίδου παραιτήθηκε αρχές Αυγούστου από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, μέσω επιστολής της στον Γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα.

Στην επιστολή παραίτησης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες, και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας. Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης».

Πηγή: skai.gr

