Του Μάκη Συνοδινού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιαδας όσον αφορά το πέμπτο κατά σειρά βρέφος που πέθανε, του 15 μηνών μικρού Παναγιωτάκη.

Μετά το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών όπου αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε εγκληματική ενέργεια και έχει στα χέρια του το ανθρωποκτονιών, σήμερα το πρωί κατασχέθηκε το κινητο τηλέφωνο της Πόπης, μητέρας του βρέφους, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο της μητέρας Αναστάσιο Ντούγκα, η κ. Φωτεινή γιαγιά του βρέφους παρέδωσε οικειοθελώς στις Αρχές το δικό της κινητό προς διερεύνηση.

Οι Αρχές εκτιμούν πως στα κινητά τηλέφωνα θα βρουν χρήσιμο υλικό για την υπόθεση ως προς το ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του άτυχου βρέφους.

Συμφωνα με αστυνομικές πηγές, η μητέρα και η γιαγιά του Παναγιωτάκη θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση τις επόμενες ημέρες ενώ αναμένεται και το πότε θα κληθεί να καταθέσει η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία είναι προφυλακισμένη.

«Η κ. Μουρτζούκου λέει πως γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Ουδέποτε μας είχε πει ότι στο δωμάτιο βρισκόταν τρίτο πρόσωπο. Ήταν μόνο η ίδια και ο Παναγιώτης. Η εντολέας μου έχει δηλώσει ότι δεν βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο με τον άτυχο Παναγιώτη όταν έφυγε από τη ζωή» αναφέρει στο skai.gr o γνωστός δικηγόρος κ. Αναστάσιος Ντούγκας και συνεχίζει λέγοντας πως η εντολέας του από τη πρώτη στιγμή είπε την αλήθεια και λέει την αλήθεια. Είναι σίγουρη πως η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει σκοτώσει το παιδί της.

Υπενθυμίζεται πως στο πολυσέλιδο -περίπου 100 σελίδων- πόρισμα, οι ιατροδικαστές αποκλείουν ότι ο θάνατος του 15 μηνών βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και προβάλλουν ως αιτία θανάτου την υποξία.

Πηγή: skai.gr

