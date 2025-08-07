Της Έλενας Γαλάρη

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπαίνουν οι επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, βάσει του οποίου η κ. Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις, 2,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2024.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα περιμένει και το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που έκανε έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρε στοιχεία για περίπου 10 πρόσωπα (μεταξύ των οποίων και για την κ. Σεμερτζίδου) που φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Σεμερτζίδου υπέβαλε πριν λίγες ημέρες την παραίτησή της από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, μέσω επιστολής της στον Γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα.

Μεταξύ άλλων, η κ. Σεμερτζίδου ανέφερε πως: «Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες, και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας. Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης».

Πηγή: skai.gr

