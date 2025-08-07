Τι απαντά για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου

Απαντήσεις για τις επιδοτήσεις που έχουν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε χτες, σε συνέντευξή του ο σύντροφος της πολιτεύτριας της ΝΔ, Καλλιόπης Σεμερτζίδου, λέγοντας πως έχουν λάβει νόμιμα τα 1,4 εκατ. ευρώ.

«Είμαι εντελώς καθαρός και εγώ και η οικογένεια μου. Έχω ελεγχθεί πάνω από 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι και τις 11 φορές σωστός» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μαγειρίας, μιλώντας στο Star.

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, απαντά: «Αυτά είναι πραγματικότητα, δεν τα αποκρύπτουμε. 620.000 ευρώ πήρα εγώ, 96.000 η σύντροφος μου και 890.000 η μητέρα μου, που έχει πάνω από 500 αγελάδες ζωικό κεφάλαιο».

Επίσης, σημειώνει πως «δεν είναι της συντρόφου μου τα πολυτελή αυτοκίνητα… Φανταστείτε ότι τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα το 2016 μεταχειρισμένη, που τα εισοδήματά μου το δικαιολογούν πλήρως, όταν καταλαβαίνετε ότι μόνο στα 6 χρόνια οι επιδοτήσεις είναι αυτές, είναι ο τζίρος μου κάτι εκατομμύρια, όπως αποτυπώνονται όλα στις φορολογικές μου δηλώσεις».

Με φόντο τις έρευνες που ξεκίνησε η Αρχή για το Ξέπλυμα, για 10 πρόσωπα που έλαβαν μεγάλες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου απαντά ότι όλα είναι «καθαρά».

Ακόμη, υποστηρίζει ότι η σύντροφός του έχει στοχοποιηθεί για πολιτικούς λόγους και για αυτό και παραιτήθηκε από θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, μέσω επιστολής της στον Γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα.

«Να μπορεί να έχει σιδερένιο λόγο, όχι να κρύβεται πίσω από κάτι πολιτικό, που να κινείται πολιτικά και όλοι να νομίζουν ότι “να, τώρα πάει να καλύψει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη”», λέει.

Σημειώνεται πως σήμερα, Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα με αφορμή δημοσίευμα, βάσει του οποίου η κ. Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις, 2,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2024.

