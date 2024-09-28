Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:18 το μεσημέρι στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στα νησιά Στροφάδες και την Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης είναι 26 χλμ. Βορειοανατολικά των Στροφάδων με εστιακό βάθος 5 χλμ.

Η σεισμική δόνηση, έγινε αισθητή στη Ζάκυνθο και σε περιοχές της Πελοποννήσου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.