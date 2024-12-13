Συνεχείς είναι οι επώνυμες καταγγελίες τηλεθεατών που φτάνουν στον ΣΚΑΪ (kataggelies@skai.gr) για τις προμήθειες των τραπεζών.

Ενδεικτικά, ένας τηλεθεατής αναφέρει ότι «στις εταιρικές prepaid, για φόρτιση της κάρτας η τράπεζα «κρατάει» 4%».

Μία άλλη κυρία καταγγέλλει ότι «η σύνταξη του συζύγου μου από τον Καναδά είναι 220 δολάρια, σχεδόν 140 ευρώ. Η τράπεζα μας κρατάει κάθε μήνα τα 10 ευρώ και 50 λεπτά».

Στο Λουξεμβούργο αντίθετα, όπως μας ενημερώνει τηλεθεατής, «οι τράπεζες δεν χρεώνουν τίποτα, για οποιαδήποτε μεταφορά σε οποιονδήποτε λογαριασμό, ακόμα και σε άλλη τράπεζα. Επίσης, στους λογαριασμούς αποταμίευσης δίνουν 1.5% επιτόκιο, ακόμα και για 10 ευρώ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.