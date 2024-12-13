Σοκάρουν οι εικόνες από βίντεο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου γυναίκα παρασύρθηκε το βράδυ από μηχανάκι.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Σωτήρης Μπαρσάκης, τροχονόμος έκανε νόημα σε οδηγούς να περάσουν στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τις λεωφόρους Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας. Μια γυναίκα επιχείρησε να περάσει στη διάβαση πεζών και συγκρούστηκε με διερχόμενο μηχανάκι, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δυο στο έδαφος.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία είναι καλά στην υγεία της

Πηγή: skai.gr

