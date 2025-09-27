Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:16 τα ξημερώματα του Σαββάτου στη νότια Εύβοια, ανατολικά του Αλιβερίου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα Βόρεια Βορειοδυτικά των Ζαράκων Ευβοίας και το εστιακό Βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Εύβοια και σε περιοχές της Αττικής.

Πηγή: skai.gr

