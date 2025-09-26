Σορός άνδρα στο πορθμείο του Περάματος

Λογαριασμός
Θρίλερ με σορό άνδρα στο πορθμείο του Περάματος

Σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Περάματος. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο- Διεξάγεται προανάκριση και νεκροτομή

Σορός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/9) στη θαλάσσια περιοχή του πορθμείου Περάματος.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 65-70 ετών, έφερε ρουχισμό και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

