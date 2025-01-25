Λογαριασμός
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Σαντορίνη

Σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί στη Σαντορίνη νότια νοτιοδυτικά της Οίας - Είχε εστιακό βάθος 11.1 χιλιομέτρων

Ρίχτερ - Σεισμογράφος

Σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί στη Σαντορίνη.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, είχε εστιακό βάθος 11.1 χιλιομέτρων με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα, νότια νοτιοδυτικά της Οίας.

Σεισμός

TAGS: Σεισμός Σαντορίνη
