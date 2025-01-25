Σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί στη Σαντορίνη.
Ο σεισμός, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, είχε εστιακό βάθος 11.1 χιλιομέτρων με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα, νότια νοτιοδυτικά της Οίας.
Πηγή: skai.gr
