Σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί στη Σαντορίνη.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού, είχε εστιακό βάθος 11.1 χιλιομέτρων με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα, νότια νοτιοδυτικά της Οίας.

