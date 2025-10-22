Σεισμός 4,5 βαθμών στα ανοιχτά της Ρόδου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε στις 05:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρόδου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 30.7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε νησιά των Δωδεκανήσων και στα Τουρκικά παράλια.

Πηγή: skai.gr

