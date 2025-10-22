Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αποχαιρετά «τον Νιόνιο» της Ελλάδας: Έφυγε σήμερα ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς. Ο Σαββόπουλος δεν ήταν απλώς τραγουδοποιός, ήταν καθρέφτης μιας εποχής, φωνή ελευθερίας, σάτιρας και αυτογνωσίας. Μάς έμαθε πως η Ελλάδα μπορεί να είναι και λυρική και πολιτική, και βαθιά ανθρώπινη ταυτόχρονα.

Τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να μάς συντροφεύουν, όπως μόνο τα πραγματικά ζωντανά έργα μπορούν να το κάνουν.

Καλό ταξίδι, Διονύση. Σε ευχαριστούμε για όλα «…κι εμείς τραγουδάμε ακόμα.»

Πηγή: skai.gr

