Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοβαρός τραυματισμός 34χρονου από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.

περιπολικο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά του Παγκρατίου τα ξημερώματα, όταν άγνωστος πυροβόλησε 34χρονο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, στην οδό Λεάγρου.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παγκράτι πυροβολισμοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark