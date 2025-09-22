Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά του Παγκρατίου τα ξημερώματα, όταν άγνωστος πυροβόλησε 34χρονο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, στην οδό Λεάγρου.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.

