Αναστάτωση προκλήθηκε σε γειτονιά του Παγκρατίου τα ξημερώματα, όταν άγνωστος πυροβόλησε 34χρονο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, στην οδό Λεάγρου.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.
