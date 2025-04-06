Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καλαβρύτων, με εστιακό βάθος 24,1χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στην Πάτρα, όσο και περιοχές της Κορινθίας και της Αρκαδίας.

Πηγή: skai.gr

