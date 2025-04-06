Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ κοντά στα Καλάβρυτα - Αισθητός σε Πάτρα, Κορινθία και Αρκαδία

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καλαβρύτων, με εστιακό βάθος 24,1χιλιόμετρα

Σεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καλαβρύτων, με εστιακό βάθος 24,1χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στην Πάτρα, όσο και περιοχές της Κορινθίας και της Αρκαδίας.

seismos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Καλάβρυτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark