Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 17χρονους ο οποίος εξαφανίστηκε στην περιοχή Ακρωτήρι, στα Χανιά. Ο νεαρός βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία, καθώς απλώς είχε χάσει τον προσανατολισμό του.

Νωρίτερα οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του σε στεριά και θάλασσα, με τη συμμετοχή δεκάδων επαγγελματιών, αλλά και εθελοντών.

Στις έρευνες συμμετείχε από θάλασσας το Λιμενικό με ένα σκάφος, δύο ομάδες του Ερυθρού Σταυρού με 10 συνολικά άτομα, η μια εκ των οποίων με drone, καθώς και πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ από το Ηράκλειο και πυροσβέστες από τα Χανιά, με τουλάχιστον 20 άνδρες.

