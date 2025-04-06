Λογαριασμός
Καθολική αποχή των δικηγόρων τη Δευτέρα στην Αθήνα - Διαμαρτύρονται για τις παρεμβάσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου

Οι δικηγόροι θα καταθέσουν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωριδη, το αίτημα της Ολομέλειας για την διερεύνηση της πειθαρχικής ευθύνης της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 Για αύριο, Δευτέρα 7 Απριλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχει κηρύξει καθολική αποχή, ως διαμαρτυρία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για τις ασκηθείσες παρεμβάσεις της προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα.

Ακόμη, όπως έχει ανακοινωθεί, αύριο οι δικηγόροι θα καταθέσουν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωριδη, το αίτημα της Ολομέλειας για την διερεύνηση της πειθαρχικής ευθύνης της Προέδρου του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τον ΚΟΔΚΔΛ (Ν. 4938/2022), για τις μέχρι σήμερα ασκηθείσες παρεμβάσεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

