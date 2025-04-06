Αντιμέτωποι με σκηνές από θρίλερ βρέθηκαν άνδρες του λιμενικού σώματος την Κυριακή, όταν εντοπίστηκε γυναίκα να επιπλέει νεκρή στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου.

Οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος ανέσυραν τη γυναίκα και τη μετέφεραν στην ξηρά, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών από την Κορινθία.

Προανάκριση διεξάγει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ίσθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

