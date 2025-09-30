Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Πύλου

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:03 το μεσημέρι της Τρίτης, με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Πύλου.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 16,1 χιλιόμετρα.

