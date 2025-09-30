Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Πύλου

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:03 το μεσημέρι της Τρίτης, με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Πύλου.
Σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 16,1 χιλιόμετρα.
Πηγή: skai.gr
- Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη β΄ φάση των προσλήψεων
- Συγκλονιστική η κατάθεση της χήρας Βαλυράκη: «Ήταν κατακρεουργημένος, σφαγιασμένος»
- Βενιζέλος: Η τεχνολογική εξέλιξη δεν δεσμεύεται από εδαφικότητα, εγείρει σοβαρά ζητήματα ηθικής, δικαιωμάτων και δημοκρατίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.