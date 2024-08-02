Άγιοι Ανάργυροι: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο ισόγειο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας ( ηλικίας περίπου 40 ετών) κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα, υπήρχαν εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν υπήρχαν φλόγες και δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε κατάσβεση. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη σορό του άνδρα εντός της οικίας ενώ στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

