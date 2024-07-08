Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 3 Ρίχτερ νότια του Ακρωτηρίου Σαντορίνης

Η δόνηση καταγράφεται 23 χιλιόμετρα νότια του Ακρωτηρίου Σαντορίνης

Ρίχτερ - Σεισμογράφος

Σεισμός 3 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα ανοιχτά της Σαντορίνης.

Η δόνηση καταγράφεται 23 χιλιόμετρα νότια του Ακρωτηρίου Σαντορίνης.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 16,7 χιλιόμετρα. 

Σεισμός στη Σαντορίνη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σεισμός τώρα Σαντορίνη Σεισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark