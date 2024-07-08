Σεισμός 3 Ρίχτερ νότια του Ακρωτηρίου Σαντορίνης

Σεισμός 3 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα ανοιχτά της Σαντορίνης.

Η δόνηση καταγράφεται 23 χιλιόμετρα νότια του Ακρωτηρίου Σαντορίνης.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 16,7 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

