Σαντορίνη - Αμοργός: Δύο ακόμα σεισμοί 4 και 4,5 Ρίχτερ

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό.

Πιο συγκεκριμένα, ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.5 βαθμών της στην κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψε το σεισμολογικό δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στις 22:39, σε απόσταση 233 χλμ. ΝΑ των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.

Προηγήθηκε δόνηση 4 Ρίχτερ

Επίσης, ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.0 της κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψε το σεισμολογικό δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στις 22:12, σε απόσταση 230 χλμ. ΝΑ των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.