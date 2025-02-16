Τα προληπτικά μέτρα της πολιτικής προστασίας λόγω της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Θήρας, ανακοίνωσε ο δήμος.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Θήρας για την Πολιτική Προστασία, επικαιροποιώντας τα μέτρα προληπτικής προστασίας ενημερώνει τους συνδημότες μας για τα παρακάτω:

Α. Την αναστολή λειτουργίας των μονάδων εκπαίδευσης στον Δήμο Θήρας (παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έως και την Παρασκευή 21/2/2025,

Β. Την ακύρωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους του Δήμου Θήρας, έως και την Παρασκευή 21/2/2025,

Γ. Την αποφυγή πρόσβασης και παραμονής στο Αμμούδι, την Αρμένη, τον Παλαιό Λιμένα Φηρών και τον Κόρφο Θηρασίας,

Δ. Την ενημέρωση των πολιτών:

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα, να απομακρύνονται άμεσα από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης, να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ),

Ε. Την άμεση κένωση των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες),

ΣΤ. Την αποφυγή πρόσβασης και παραμονής στο λιμένα του Αθηνιού, με εξαίρεση τις ώρες πρόσδεσης πλοίων,

Ζ. Την απαγόρευση των πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών μόνο στην περιοχή της Καλντέρας του Δήμου Θήρας έως και την Κυριακή 23/2/2025. Εξαιρούνται οι παρεμβάσεις για δημοτικά και δημόσια έργα,

Η. Την απαγόρευση προσέγγισης στην περιοχή γύρω από τον Γουλά Εμπορείου,

Θ. Την απαγόρευση σκυροδοτήσεων & οικοδομικών εργασιών που απαιτούν ικριώματα (σκαλωσιές) καθώς και την αφαίρεση των υφιστάμενων ικριωμάτων σε όλο τον Δήμο Θήρας μέχρι νεοτέρας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.